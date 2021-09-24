У пальті кольору кемел і чорних човниках: Меган Маркл в елегантному образі на зустрічі в Нью-Йорку

У пальті кольору кемел і чорних човниках: Меган Маркл в елегантному образі на зустрічі в Нью-Йорку

Це перший спільний публічний вихід пари за рік.

Герцог і герцогиня Сассекські прилетіли 23 вересня до Нью-Йорка, щоб взяти участь в Global Citizen Live, концерті, метою якого є просування рівного доступу до вакцини від короновірусу. Захід відбудеться на Великий галявині в Центральному парку в цю суботу.

У межах свого візиту до міста у Меган і Гаррі ще було кілька зустрічей: вони відвідали обсерваторію Всесвітнього торгового центру One World Trade Center і зустрілися з кількома посадовими особами уряду Нью-Йорка. Для своєї появи тоді герцогиня вибрала споконвічно нью-йоркський аутфіт в стилі total black look, поєднавши пальто від Armani з водолазкою, штанами-кльош і човниками від улюбленого бренду Aquazzura.

Герцог і герцогиня Сассекському / Getty Images

Пізніше того ж дня Меган і Гаррі зустрілися з послом ООН Ліндою Томас-Грінфілд. Фотографи зазнімкували пару в Мідтауні, коли вони прямували на зустріч. Меган була як і раніше дуже стильною, але змінила штани на спідницю-олівець, залишилася у водолазці і розбавила строгий діловий лук пальтом кольору кемел від Max Mara. Завершили цей образ Меган коричнева сумка Valextra, сонцезахисні окуляри Valentino і елегантні туфлі Aquazzura. У руці вона несла також ноутбук.

Герцог і герцогиня Сассекському / Getty Images

Для Менган і Гаррі ці появи на публіці стали першими після переїзду до США і народження дочки Лілібет.

Герцог і герцогиня Сассекському / Getty Images

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