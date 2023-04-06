У пальті кольору кемел і з цікавою брошкою: новий образ Олени Зеленської у Польщі

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Польщі виступив із промовою перед українською і польською громадами на площі Королівського замку у Варшаві. Супроводжувала президента його дружина Олена Зеленська. У заході також взяли участь президент Польщі Анджей Дуда і його дружина Агата Корнгаузер-Дуда.

Фото: Associated Press

Перша леді України продемонструвала там гарний образ. На ній було стильне пальто кольору кемел, до лацкану якого вона прикріпила цікаву золотисту брошку.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Під верхнім одягом на Олені був коричневий костюм і темна водлолазка. Гарна зачіска, ніжний макіяж і елегантні сережки завершили лук Зеленської.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

А біля президентського палацу у Варшаві перша леді України з'явилася у вишуканому монохромному аутфіті. На ній було елегантне пальто бордового кольору і сукня довжини міді. Шию вона прикрасила патріотичною підвіскою у вигляді тризуба на ланцюжку від бренду Gunia Project.

Фото: Associated Press

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

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