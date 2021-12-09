У пальті кольору кемел та туфлях на високих підборах: принцеса Беатріс на різдвяному концерті

У пальті кольору кемел та туфлях на високих підборах: принцеса Беатріс на різдвяному концерті

Члени британської королівської родини зібралися на різдвяному концерті.

Учора, 8 грудня, у Вестмінстерському абатстві відбулися знімання концерту Together at Christmas. Очікується, що його покажуть на британському телебаченні напередодні Різдва.

Благодійний королівський фонд The Royal Foundation та особисто герцогиня Кембриджська, яка виступила у ролі ведучої події, організували цей концерт на честь організацій, які допомагали людям під час пандемії. Для заходу Кейт обрала дуже ефектний образ яскраво-червоного кольору від Catherine Walker.

Герцогиня Кембріджська на різдвяному концерті / Associated Press

Святковий концерт також відвідала принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс / Getty Images

33-річна принцеса була одягнена у пальто кольору кемел на двох ґудзиках та красиві темно-сині оксамитові туфлі на високих підборах. Вечірній образ Беатріс доповнювали бордовий оксамитовий обруч-вузол на голові та маленька сумочка з крокодиловим тисненням. Едоардо ж віддав перевагу класичному синьому костюму з краваткою в цятку.

Принцеса Беатріс / Associated Press

Також на заході була і сестра Беатріс – принцеса Євгенія, а також Керол, Майк та Піппа Міддлтон, графиня Вессекська Софі, Зара та Майк Тіндолл та інші.

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