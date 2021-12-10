У пальті кольору кемел та з елегантною брошкою: Олена Зеленська відвідала ярмарок

Перша леді України продемонструвала монохромний лук.

Олена Зеленська відвідала ярмарок "Ключ до свободи", в якому взяли участь соціальні підприємства, які відкрилися протягом останнього року в різних областях України за підтримки кар’єрного хабу "Розірви коло" від UNFPA, Фонду народонаселення ООН в Україні та Української фундації громадського здоров’я. Їхня мета – працевлаштовувати жінок, які постраждали від домашнього насильства.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

В Instagram перша леді опублікувала світлини із заходу. Там вона постала у стильному пальті кольору кемел і светрі з високою горловиною схожого відтінку. До лацкана пальта була прикріплена елегантна брошка.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Волосся пані Зеленська зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма. На обличчі у неї була чорна маска, а у вухах – золоті сережки.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Тут можна скуштувати авторські солодощі та замовити одяг, зробити фотосесію й навіть макіяж. Зовні – звичайний передріздвяний ярмарок. Але насправді – значно більше. Ярмарок "Ключ до свободи" представляє товари й послуги соціальних підприємств, які працевлаштовують постраждалих від домашнього насильства", - написала Олена під фото.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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