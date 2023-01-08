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У пальті кольору курної троянди: Ненсі Пелосі вшанувала пам'ять загиблих внаслідок штурму Капітолію

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У пальті кольору курної троянди: Ненсі Пелосі вшанувала пам'ять загиблих внаслідок штурму Капітолію

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Політикиня, як завжди, зробила ставку на колір.

6 січня у Вашингтоні відбувся захід, на якому вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих співробітників правоохоронних органів, які охороняли Капітолій 2021 року під час масових заворушень.

Того дня, 2021 року, натовп агресивних протестувальників, які підтримували спроби 45-го президента США Дональда Трампа скасувати результат президентських виборів 2020 року, здійснили штурм Капітолію. Заворушення були спровоковані коментарями, зробленими Трампом на мітингу, який безпосередньо передував цій події.

На заході виступила спікерка Палати представників — 82-річна Ненсі Пелосі.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Політикиня з'явилася на публіці у строгих чорних штанях, жакеті у квітковий принт, а також у туфлях-човниках синього кольору.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Однак особливий інтерес в образі викликало пальто Пелосі з коміром-стійкою, яке було виконане у ніжному відтінку курної троянди. Доповнювали її діловий лук укладання, макіяж та пара великих перлинних сережок у вухах.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1136
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