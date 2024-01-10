У пальті кольору вівсянки та сережках доньки: королева Летиція на новому заході

Король та королева Іспанії відвідали сьогодні разом школу CEIP Gumersindo Azcárate у Леоні.

Королева Летиція і король Філіп VI відвідали дитячий садок і початкову школу Гумерсіндо Аскарате, розташовану в Леоні, щоб вручити їй нагороду "Школа року 2022 року принцеси Жирони".

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цього дня на Летиції було пальто кольору вівсянки &Other Stories, сірі картаті штани та новий синій джемпер з круглою горловиною та коричневі замшеві черевики на підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева також одягла сережки Gold&Roses з 18-каратного рожевого та білого золота з діамантами та танзанітами вартістю 1855 євро, які раніше ми бачили на її дочці принцесі Леонор.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Принцеса носила їх у день народження, коли присягала на Конституції у парламенті Мадрида. Королева Летиція носила сережки горизонтально, прикріпивши їх до вушної мочки, а принцеса Леонор — вертикально, залишаючи маленький синій камінчик висіти в повітрі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Днем раніше королева відвідала штабквартиру Асоціації із запобігання проституції жінок (APRAMP) у Мадриді, де з'явилася у твідовому жакеті, зшитому жінками, що входять до цієї асоціації та у чорному пальті.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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