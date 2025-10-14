ТСН у соціальних мережах

82
1 хв

У пальті кольору бордо: елегантна герцогиня Софі на важливому урочистому прийомі

Герцогиня Единбурзька Софі взяла участь у новому важливому заході у британській столиці.

Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

60-річна Софі, як всесвітній посол Міжнародного агентства з попередження сліпоти (IAPB), взяла участь в урочистому прийомі з нагоди річниці Королівської хартії Колегії оптометристів, на якій їй було присвоєно почесний ступінь члена Колегії оптометристів на знак визнання її видатного вкладу.

Захід відбувся в Аптекарській залі у Лондоні. Герцогиня Единбурзька приїхала на нього в пальті відтінку бордо, під яким виднілася квітчаста блуза, а в руках тримала клатч до тону. Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст, зробила натуральний макіяж і одягла золоті сережки-висячки та мініатюрну підвіску на шию.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

А днями Софі разом із чоловіком принцом Едвардом відвідала Монако. Там у княжому палаці їх вітали князь Альбер II та княгиня Шарлін.

Князь Альбер, княгиня Шарлін, герцогиня Софі та принц Едвард / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер, княгиня Шарлін, герцогиня Софі та принц Едвард / © Instagram княжої родини Монако

