У пальті кольору бордо: елегантна герцогиня Софі на важливому урочистому прийомі

Герцогиня Единбурзька Софі

60-річна Софі, як всесвітній посол Міжнародного агентства з попередження сліпоти (IAPB), взяла участь в урочистому прийомі з нагоди річниці Королівської хартії Колегії оптометристів, на якій їй було присвоєно почесний ступінь члена Колегії оптометристів на знак визнання її видатного вкладу.

Захід відбувся в Аптекарській залі у Лондоні. Герцогиня Единбурзька приїхала на нього в пальті відтінку бордо, під яким виднілася квітчаста блуза, а в руках тримала клатч до тону. Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст, зробила натуральний макіяж і одягла золоті сережки-висячки та мініатюрну підвіску на шию.

Герцогиня Единбурзька Софі

А днями Софі разом із чоловіком принцом Едвардом відвідала Монако. Там у княжому палаці їх вітали князь Альбер II та княгиня Шарлін.

