У пальті кольору фуксії та сірих штанях: королева Матильда відвідала робочу зустріч

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда обрала для нового виходу сірі широкі штани, які поєднувала з таким самим жакетом від Natan Сouture, яскравим пальтом кольору фуксії від Сarolina Herrera та шкіряними гостроносими чоботями на підборах.

Схоже Матильда повернулася до своєї улюбленої зачіски, зробила легкий макіяж і доповнила образ двокольоровими сережками з камінням, годинником на зап’ясті та своєю заручальною каблучкою з сапфіром. Вона також зробила нюдовий манікюр, а в руках тримала гарний букет осінніх квітів.

Королева Матильда / © Getty Images

Образи бельгійської королеви останнім часом такі схожі на ті луки, в яких любить з’являтися на публіці її нідерландська колега Максима.