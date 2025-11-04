- Дата публікації
У пальті кольору фуксії та сірих штанях: королева Матильда відвідала робочу зустріч
Королева Матильда відвідала Брюссельський центр із запобігання самогубствам і вибрала для нового виходу яскравий образ.
Матильда обрала для нового виходу сірі широкі штани, які поєднувала з таким самим жакетом від Natan Сouture, яскравим пальтом кольору фуксії від Сarolina Herrera та шкіряними гостроносими чоботями на підборах.
Схоже Матильда повернулася до своєї улюбленої зачіски, зробила легкий макіяж і доповнила образ двокольоровими сережками з камінням, годинником на зап’ясті та своєю заручальною каблучкою з сапфіром. Вона також зробила нюдовий манікюр, а в руках тримала гарний букет осінніх квітів.
Образи бельгійської королеви останнім часом такі схожі на ті луки, в яких любить з’являтися на публіці її нідерландська колега Максима.