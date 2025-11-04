ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

У пальті кольору фуксії та сірих штанях: королева Матильда відвідала робочу зустріч

Королева Матильда відвідала Брюссельський центр із запобігання самогубствам і вибрала для нового виходу яскравий образ.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда обрала для нового виходу сірі широкі штани, які поєднувала з таким самим жакетом від Natan Сouture, яскравим пальтом кольору фуксії від Сarolina Herrera та шкіряними гостроносими чоботями на підборах.

Схоже Матильда повернулася до своєї улюбленої зачіски, зробила легкий макіяж і доповнила образ двокольоровими сережками з камінням, годинником на зап’ясті та своєю заручальною каблучкою з сапфіром. Вона також зробила нюдовий манікюр, а в руках тримала гарний букет осінніх квітів.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Образи бельгійської королеви останнім часом такі схожі на ті луки, в яких любить з’являтися на публіці її нідерландська колега Максима.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie