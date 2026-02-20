У пальті лісового зеленого кольору: красива королева Летиція з’явилася на обіді з чоловіком-королем

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Марсело Ребелу де Соуза залишить свою посаду менш ніж через місяць, і король з королевою хотіли тепло проводити його в Іспанії, а для цього організували цей обід.

З цієї нагоди королева одягла елегантне темно-зелене пальто з оксамитовим поясом та манжетами, поєднуючи вбрання з чорними туфлями-човниками Magrit.

Також ми звернули увагу на нові сережки Летиції. Вони відрізняються неправильною структурою, що нагадує абстрактну квітку або відлиту вручну деталь із металу. Невеликий камінь у центрі додає трохи світла. Волосся королева розпустила і зробила класичне укладання, а макіяж виконала у теплих відтінках.

Король Філіп VI з'явився на прийомі в темно-сірому смугастому костюмі, який поєднував з білою сорочкою та бузковою краваткою.

Раніше цього тижня Летиція склала компанію своєму чоловікові Філіпу VI на урочистому заході, де обидвоє з'явилися в аутфітах синього кольору.