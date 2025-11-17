У пальті Louis Vuitton і стильних окулярах: Бріжит Макрон на жалобній церемонії у Парижі

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у пам’ятній церемонії, на якій вшанували пам’ять жертв на перехресті вулиць Біша та Алібер поблизу «Le Petit Cambodge» та «Le Carillon» у Парижі. Захід присвячений 10-м роковинам терористичних атак 13 листопада 2015 року, під час яких загинуло 130 мирних жителів.

Емманюель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Перша леді з’явилася там в образі total black. Вона одягла пальто від бренду Louis Vuitton, яке на талії було прикрашене коричневими шкіряними клаптиками з логотипом бренду. На дружині президента були також светр із високою горловиною і прямі штани. Вбрання Бріжит скомбінувала з чорними шкіряними ботильйонами Christian Louboutin з фірмовою червоною підошвою та металевими пряжками.

Емманюель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Пані Макрон одягла об’ємну перуку і доповнила лук стильними окулярами у темній оправі від Ray-Ban.

Реклама

Бріжит Макрон / © Associated Press

Емманюель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у мереживній сукні і жакеті із золотими ґудзиками постала на вечері у Єлисейському палаці.