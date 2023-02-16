У пальті-накидці та золотих туфлях: королева Максима з чоловіком на світському заході

Король Віллем-Олександр та його дружина королева Максима були присутні на виставі танцювальної групи Introdans "Кармен Макіа" в Апелдорні з нагоди 80-річчя принцеси Маргарити Нідерландської.

Максима була в чорному вовняному пальті-накидці від Natancouture, сукні під ним було не видно, взуття Її Величність підібрала золотисте з прозорими вставками теж від Natan, а в руках тримала чорний клатч Gianvito Rossi і хустку.

У Максими на зап'ясті виблискувало кілька дорогоцінних браслетів, на шиї було кольє з діамантів та сережки-висячки у вухах. Вечірнє укладання королева робити не стала, а ось насичений макіяж очей зробила. Король був у темно-синьому костюмі в тонку смужку, білій сорочці та у строкатій краватці.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Також на вечорі був брат короля принц Костянтин з дружиною принцесою Лаурентін. Королівська особа була в жакеті, розшитому паєтками та чорних широких штанях, у руках тримала квадратний золотий клатч, а образ доповнила ланцюгом зі бабкою та такими самими сережками.

Принц Костянтин та принцеса Лаурентін / Фото: Getty Images

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