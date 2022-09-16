У пальті, новому капелюсі та з насиченим макіяжем: принцеса Кейт із чоловіком принцом Вільямом з'явилися на публіці

Принц та принцеса Уельські зустрілися сьогодні з військовослужбовцями під час візиту до Армійського навчального центру Пірбрайт у Гілфорді.

Подружжя зустрілося з військовослужбовцями Співдружності, які будуть направлені до Великої Британії для участі в похороні королеви Єлизавети II, що відбудеться у понеділок, 19 вересня.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

У панахиді беруть участь 28 австралійських солдатів, 64 канадські солдати та 25 солдатів з Нової Зеландії, репетиції якої відбувалися на місці під час візиту членів королівської родини.

Під час розмови з солдатами Кейт поділилася, що зараз відчуває брак сну, а також дуже дивне почуття, пов'язане з тим, що тільки в червні королівська сім'я святкувала платиновий ювілей монархині, а тепер проводжає королеву в останню путь.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Сьогодні принцеса Уельська, Кетрін була одягнена в пальто довжини міді з ґудзиками посередині та цікавої форми капелюшок, а взута в гостроносі туфлі-човники на високих стійких підборах. В руках Кейт несла маленьку сумку зі шкіри крокодила.

У вухах принцеси були перлинні сережки, на обличчі трохи більш насичений, ніж зазвичай макіяж, а волосся зібране в гарний пучок.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Принц Вільям був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та чорній краватці. Він мав серйозний вигляд та був зосередженим.

Вчора принц і принцеса Уельські відвідували Сандрінгем, де оглядали гори квітів, які приносять люди, щоб вшанувати пам'ять королеви, яка померла минулого четверга.

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