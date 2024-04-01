У пальті Prada та в капелюсі дочки: герцогиня Софі з чоловіком відвідала великодню службу

Герцог та герцогиня Единбурзькі були присутні вчора на великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
59-річна герцогиня Софі обрала незвичайне вбрання для цього публічного виходу. Вона з'явилася у фіолетовому пальті від Prada довжини до колін із золотими ґудзиками, в руках тримала пітоновий клатч від Bally, а взула нюдові туфлі-човники на підборах теж від Prada. Образ Софі доповнила капелюхом-таблеткою кольору вівсянки від Jane Taylor London.
До речі, раніше цей капелюх носила її дочка леді Луїза на Великдень 2022 року. Цього року Луїза була відсутня на службі, оскільки перебуває на навчанні в Сент-Ендрюському університеті.
Герцогиня Софі розпустила волосся, зробила легкий макіяж і мала незвичайний вигляд. Нам нагадав її образ деякі виходи Меган, герцогині Сассекської в ті часи, коли вона з чоловіком Гаррі ще жила у Великій Британії.
З Софі на службу приїхав її чоловік принц Едвард, він був у чорному класичному костюмі в тонку смужку, світлій сорочці та краватці з рожевим принтом. Також Софі та Едвард взяли з собою молодшого сина Джеймса, він теж був у чорному костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою.
На службі на честь Великодня з'явився і король Чарльз III з королевою Каміллою. Це перша поява монарха на такій широкій публіці після оголошення хвороби в лютому.
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