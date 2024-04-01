У пальті Prada та в капелюсі дочки: герцогиня Софі з чоловіком відвідала великодню службу

Герцог та герцогиня Единбурзькі були присутні вчора на великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

59-річна герцогиня Софі обрала незвичайне вбрання для цього публічного виходу. Вона з'явилася у фіолетовому пальті від Prada довжини до колін із золотими ґудзиками, в руках тримала пітоновий клатч від Bally, а взула нюдові туфлі-човники на підборах теж від Prada. Образ Софі доповнила капелюхом-таблеткою кольору вівсянки від Jane Taylor London.

Герцогиня Софі та її син Джеймс на великодній службі 2024 року / Фото: Associated Press

До речі, раніше цей капелюх носила її дочка леді Луїза на Великдень 2022 року. Цього року Луїза була відсутня на службі, оскільки перебуває на навчанні в Сент-Ендрюському університеті.

Героцгіня Софі та леді Луїза на Великдень 2022 року / Фото: Getty Images

Герцогиня Софі розпустила волосся, зробила легкий макіяж і мала незвичайний вигляд. Нам нагадав її образ деякі виходи Меган, герцогині Сассекської в ті часи, коли вона з чоловіком Гаррі ще жила у Великій Британії.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

З Софі на службу приїхав її чоловік принц Едвард, він був у чорному класичному костюмі в тонку смужку, світлій сорочці та краватці з рожевим принтом. Також Софі та Едвард взяли з собою молодшого сина Джеймса, він теж був у чорному костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою.

Герцогиня Софі та принц Едвард на великодній службі 2024 року / Фото: Associated Press

На службі на честь Великодня з'явився і король Чарльз III з королевою Каміллою. Це перша поява монарха на такій широкій публіці після оголошення хвороби в лютому.

Герцогиня Софі та принц Едвард на великодній службі 2024 року / Фото: Associated Press

Читайте також: