У пальті шинелі та рудих чоботях: Зара Тіндалл побувала на іподромі

Зара Тіндал відвідала другий день "Power Paddy Day" - листопадових зборів на іподромі Челтнема.

Дочка принцеси Анни – наїзниця, вона ніколи не пропускає кінних заходів і все, що пов'язано з кінним спортом.

На захід приїхала в болотяному пальто шинелі від Fairfax & Favor, доповнила образ обідком на голові від Jenny Roberts Millinery і коричневою шкіряною сумкою Aspinal of London та в коричневих шкіряних рукавичках Mulberry.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Взута Зара була в руді чоботи із замші на високих підборах від Fairfax & Favor, а образ доповнила брошкою на пальті з клубу жокеїв і золотими сережками Timeless Jewellery. У Тіндалл було розпущене волосся, а макіяжем вона підкреслила трохи очі і губи нафарбувала рожевим блиском.

Нагадаємо, нещодавно Зара відвідала урочисту вечерю, де з'явилася у сукні з яскравим принтом.

Зара Тіндалл, фото: instagram.com/thecaledonianclub

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