У пальті-шинелі та капелюсі-таблетці: королева Матильда з родиною приїхала на месу

Королева Матильда в елегантному аутфіті з'явилася на сімейному заході.
Бельгійська королева та її чоловік король Філіп відвідали щорічну месу на згадку про покійних членів королівської родини в церкві Нотр-Дам-де-Лакен у Лакені.
Матильда прибула на месу у темно-синьому двобортному пальті-шинелі, до тону якому підібрала капелюх-таблетку та шкіряні сині рукавички. Вбрання дуже пасувало королеві, а доповнила вона образ сережками з діамантами, кількома золотими браслетами на зап'ясті та мініатюрною синьою сумкою на короткій ручці.
Месу відвідала і сестра короля — принцеса Дельфіна, вона прибула з чоловіком Джеймсом О'Гара. Художниця була в короткій сукні, колготах у сітку, синьому пальті та чорному береті, а взута в білі туфлі зі шкіри крокодила на стійких підборах і в руках тримала клатч-конверт.
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