У пальті-шинелі та капелюсі-таблетці: королева Матильда з родиною приїхала на месу

Бельгійська королева та її чоловік король Філіп відвідали щорічну месу на згадку про покійних членів королівської родини в церкві Нотр-Дам-де-Лакен у Лакені.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Матильда прибула на месу у темно-синьому двобортному пальті-шинелі, до тону якому підібрала капелюх-таблетку та шкіряні сині рукавички. Вбрання дуже пасувало королеві, а доповнила вона образ сережками з діамантами, кількома золотими браслетами на зап'ясті та мініатюрною синьою сумкою на короткій ручці.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Месу відвідала і сестра короля — принцеса Дельфіна, вона прибула з чоловіком Джеймсом О'Гара. Художниця була в короткій сукні, колготах у сітку, синьому пальті та чорному береті, а взута в білі туфлі зі шкіри крокодила на стійких підборах і в руках тримала клатч-конверт.

Принцеса Дельфіна з чоловіком / Фото: Getty Images

Читайте також: