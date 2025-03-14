У пальті, штанному костюмі та окулярах: папараці заскочили Гілларі Клінтон на вулицях Нью-Йорка

77-річна колишня перша леді Америки та ексдержсекретарка США зустріла фотографів із усмішкою і помахала їм.

Гілларі Клінтон потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка.

Колишня перша леді мала стильний вигляд. На ній був бежево-сірий костюм, який складався з двобортного жакета і широких штанів. Зверху вона одягла коричневе пальто, а також взула замшеві черевики шоколадного відтінку. На плечі у Гілларі висіла плетена сумка в тон.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Пані Клінтон зробила укладання, макіяж із помадою ягідного відтінку, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками, а руки – браслетами і каблучкою.

Нагадаємо, Гілларі Клінтон на інавгурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні з'явилася у темно-синьому костюмі, який складався з жакета з коміром і двома ґудзиками та прямих штанів.

Читайте також: