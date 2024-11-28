У пальті, сукні-футлярі і на шпильках: Бріжит Макрон продемонструвала стильний образ у всьому бежевому

Президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Франції Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях у Парижі президента Нігерії Бола Тінубу та його дружину Ремі Тінубу, які приїхали з офіційним візитом.

Пані Макрон продемонструвала цього дня стильний монохромний образ. Вона була у всьому бежевому: стильному двобортному пальті з чорними ґудзиками, сукні-футлярі і шкіряних гостроносих туфлях на шпильках. У руці вона несла невелику бежеву сумочку від Dior.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит одягла об'ємну перуку і зробила улюблений макіяж смокі-айс.

Еммануель обрав чорне пальто, чорний класичний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.

Бола Тінубу, Еммануель Макрон, Ремі Тінубу і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у приталеному пальті і білій мінісукні похизувалася стрункими ногами в Марокко.

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