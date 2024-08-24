У пальті та білих джинсах: принцеса Марі відвідала фестиваль

Дружина данського принца Йоагіма приїхала на фестиваль Flæsketorvet, який проходить у Копенгагені у темно-синьому пальті Jane Atelier, білих укорочених джинсах та сірих еспадрильях на танкетці LK Bennett.

Образ свій принцеса доповнила гарним укладанням, сережками півкільцями з діамантами Mauboussin, легким денним макіяжем на обличчі та гарним укладанням. На пальці у неї виблискувала каблучка, манікюр був виконаний у світлому відтінку і Марі несла в руках букет квітів.

Принцеса Марі / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше принцеса Марі приїжджала з дочкою Афіною на фестиваль Тондер у Тондері, де виступила з промовою. А ми показували вам її інший аутфіт.

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