У пальті та двох картатих шарфах: принцеса Анна на спортивному заході в Единбурзі

Вона відвідала Челтнемський фестиваль, а також матчі шести націй Гіннеса на стадіоні BT Murrayfield в Единбурзі. Там її Високість вручила Кубок Каттіті гравцю регбі Джеймі Річі із Шотландії.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

72-річна принцеса Анна була в темно-синьому пальті, а на шиї у неї висіло два картаті шарфи. Принцеса була практично без макіяжу, у вухах вона мала золоті сережки-цвяшки, а на обличчі практично не було макіяжу.

А на іподромі в Челтнемі принцеса з'явилася в картатому костюм з вовни, що складався з жакету та спідниці, поверх якого вона одягла подовжену куртку. Також Анна була у високих чоботях на маленьких стійких підборах, а в руці несла чорну шкіряну сумку.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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