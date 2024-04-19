У пальті та джинсах-кльош: леді Амелія Віндзор на прогулянці потрапила під приціл фотографів

Молодша дочка Джорджа Віндзора, графа Сент-Ендрюса, леді Амелія періодично потрапляє під приціл вуличних фотографів. Цього разу дівчину зазнімкували на прогулянці, вона була одягнена у довге бежеве пальто та сині джинси-кльош, а взута у кросівки.

Через плече у леді Амелії висіла середня сумка, в руках вона несла мобільний телефон, а на голові у неї були великі навушники. Макіяжу на обличчі у неї практично не було, а волосся було розпущене.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше дівчину фотографували папараці під час прогулянки у Челсі. Тоді леді Амелія була в цих самих навушниках і в темно-синьому пальті, яке поєднувала з чорними джинсами-кльош.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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