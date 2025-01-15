У пальті та хутряному капелюсі: королеву Каміллу зазнімкували фотографи в Балморалі

Королева Камілла та король Чарльз були заскочені фотографами в Балморалі.

У вихідні Її Величність королеву Каміллу сфотографували дорогою до церкви Креті-Кірк, неподалік Балморала, вона приїжджала на недільну службу.

Королеву Каміллу сфотографували на під'їзді до церкви, вона знаходилася на передньому сидінні автомобіля ренж ровер, а її чоловік Чарльз сидів на задньому сидінні. На фото видно, що Камілла була одягнена в пальто і капелюх з хутряним оздобленням, у неї було фірмове укладання та великі сережки у вухах.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Камілла ще не повернулася до виконання королівських обов'язків і перебуває на зимових канікулах. А ось король Чарльз нещодавно відвідував прийом у Букінгемському палаці, організований на згадку про жертв Голокосту.

Також раніше палац анонсував, що король відвідає Польщу, це відбудеться 27 січня, в День пам'яті жертв Голокосту. Монарх відвідає місце колишнього табору Аушвіц-Біркенау на честь 80-ї річниці його звільнення.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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