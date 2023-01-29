У пальті та капелюшку з подвійним пером: який вигляд мала Єлизавета II за три роки до своєї коронації

1950 року за два роки до свого сходження на престол принцеса Єлизавета і не підозрювала, що незабаром її життя так кардинально зміниться.

На цьому архівному знімку, який було зроблено цього дня, 29 січня 1950 року, принцеса Єлизавета, спадкоємиця британського трону, оглядає почесну варту після прибуття до штабквартири гіда на Букінгем-Палас-роуд у Лондоні.

Принцеса одягнена в темне пальто, а на голові у неї капелюх клош, прикрашений подвійним пером – плюмажем (прикраса у вигляді пір'яної опушки на головному уборі з пір'я типу віяла). На грудях пришпилена квіткова брошка, на шиї перлинне кольє з трьох ниток, а у вухах немає сережок, хоча відомо, що все життя Єлизавета любила перлинні прикраси.

Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єлизавета II проколола вуха в рік свого весілля із принцом Філіпом. Все тому, що її батьки – король Георг VI та королева Єлизавета зробили їй гарний подарунок – сережки Cartier Greville Chandelier, заради того, щоб їх одягти, принцесі довелося проколоти вуха.

Принцеса Єлизавета з батьком королем Георгом VI / Фото: Associated Press

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