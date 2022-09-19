У пальті та капелюсі з вуаллю: елегантна королева Камілла на похороні Єлизавети II

Короля супроводжує його дружина, королева-консорт Камілла. Вона прибула до абатства разом із принцесою Уельською Кетрін та принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою Уельськими в одному автомобілі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

75-річна королева Камілла була одягнена в чорне пальто і лаконічний маленький капелюх з вуаллю, взута в туфлі на стійких підборах (ймовірно, взуття намагалися підібрати максимально зручним, оскільки у Камілли зламаний палець на нозі). В руках вона тримала клатч від бренду Launer, який так любила королева Єлизавета ІІ.

Нагадаємо, очолив похоронну процесію король Чарльз III, його сестра принцеса Анна та брати принци Ендрю та Едвард. Також за труною монархині йшли принци Вільям та Гаррі.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Минулої ночі Камілла вшанувала пам'ять покійної королеви, згадавши її "прекрасні блакитні очі" і сказавши: "Я завжди пам'ятатиму її усмішку". Вона тепло говорила про своє захоплення своєю свекрухою і про те, як вона впоралася з роллю, перебуваючи у скрутному становищі "самотньої жінки" у світі чоловіків, у спеціальному фільмі, записаному BBC. "Вона завжди була частиною нашого життя. Зараз мені 75, і я не можу згадати нікого, окрім королеви", - сказала Камілла.

Королева Камілла, принцеса Кейт і принц Джордж з принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Очевидно, що королеви Єлизавети II не вистачатиме її родині та всьому світові.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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