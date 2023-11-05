У пальті та коктейльній сукні: принцеса Беатріс сходила на вечірку в Нью-Йорку

Принцеса Беатріс потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.
Кажуть, принцеса прямувала на якусь вечірку у Нью-Йорку. 35-річна Беатріс була у світло-коричневому пальті поверх атласної темно-синьої сукні, коли її сфотографували у Нижньому Мангеттені. У руках вона тримала маленький чорний клатч, а взута була в чорні оксамитові туфлі на підборах.
У Беатріс було розпущене волосся, а на обличчі був легкий макіяж. Вона усміхалася, коли її сфотографували папараці.
Нагадаємо, нещодавно в пресі з'явилася інформація, згідно з якою принцеса Беатріс та її молодша сестра принцеса Євгенія можуть частіше виконувати свої королівські обов'язки, якщо буде досягнуто такої домовленості з королем Чарльзом III. Виною всьому "схудла" монархія, тобто просто нема кому виконувати королівські обов'язки.
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