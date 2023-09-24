У пальті та штанях: стильна Меган Маркл із чоловіком на благодійному заході

Принц Гаррі та Меган Маркл вже повернулися з Німеччини до США.

У вихідні герцог та герцогиня Сассекські були помічені на благодійному заході Кевіна Костнера One805 Live.

На заході також були присутні голлівудські VIP-персони, зокрема Опра Вінфрі та Еллен ДеДженерес.

42-річна герцогиня Меган мала розкішний вигляд у пальті з твіду від Carolina Herrera з чорним поясом на талії, до якого підібрала чорні штани і туфлі Manolo Blahnik.

З прикрас на Маркл був годинник та браслет Love від Сartier, сережки-петлі Tabayer, також герцогиня зробила світлий манікюр, волосся зібрала в низький пучок і зробила макіяж.

Принц Гаррі був у чорній сорочці, піджаку та штанях. Збір коштів проводився в маєтку Костнера на березі океану Саммерленд.

Цього разу герцогиня Сассекська також носила частково чорне вбрання. Раніше ми збирали для вас добірку її виходів у чорних аутфітах. Це один із її улюблених кольорів у одязі.

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