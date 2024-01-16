У пальті та штанях: стильна Зара Тіндалл у компанії чоловіка приїхала на прем'єру фільму

Подружжя Зара і Майк Тіндали з'явилися на світському заході в Лондоні.

Пара відвідала світову прем'єру фільму "Шість націй: Повний контакт" у Frameless у британській столиці.

У фільмі Netflix раунд за раундом, матч за матчем найкращі команди Європи з регбі виборюють трофей Чемпіонату шести націй Гіннесса 2023 року.

На прем'єру Зара приїхала в пальті Club Monaco темно-синього кольору, до якого підібрала шовкову блузку та чорні штани зі шкіряним поясом на талії. Взута Тіндал була в чорні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленьку сумку Aspinal of London. Зара розпустила біляве волосся, зробила насичений макіяж очей і рожевим блиском підкреслила губи. У вухах у неї сяяли невеликі сережки-кільця.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Її чоловік Майк одягнув темно-синій піджак, білу сорочку, сині джинси і був взутий у білі кросівки. Пара з усмішками на обличчях та в обіймах одне одного позувала фотографам.

Нагадаємо, нещодавно вони повернулися з Австралії, де провели коротку зимову відпустку. Там Зару навіть заскочили папараці на пляжі в купальнику.

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