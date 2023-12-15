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У пальті та сірих штанях: княгиня Шарлін на святковому заході у Монако

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У пальті та сірих штанях: княгиня Шарлін на святковому заході у Монако

Княгиня Шарлін та князь Альбер II, фото Ерік Матон / Фото: Офіційна сторінка князівської пари Монако в Facebook

Князь Альбер II та княгиня Шарлін відвідали черговий захід.

З нагоди завершення року Альбер та його дружина Шарлін вручили подарунки бенефіціарам Червоного Хреста Монако. Знімками із заходу поділилися на офіційній сторінці княжого подружжя у Facebook, а їхнім автором за традицією став королівський фотограф Ерік Матон.

Принцеса Шарлін цього дня була в пальті Max Mara, світло-сірих штанях зі стрілками та чорних туфлях-човниках на підборах. Вона уклала волосся в класичну зачіску і зробила легкий денний макіяж.

Її чоловік князь Альбер II був у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та у синій краватці.

А днями Шарлін відвідала різдвяний бал, де з'явилася у вечірній сріблястій сукні, розшитій паєтками, яку доповнила клатчем The Bella Rosa Collection та туфлями від Gianvito Rossi.

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