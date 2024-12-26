У пальті та смугастій краватці: стильний принц Луї підкорив серця королівських шанувальників у Сандрінгемі

Шестирічний принц Луї – молодший син принца Вільяма та принцеси Кейт – приєднався до сім'ї на різдвяній службі в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.
Принц Луї не міг стримати хвилювання, приймаючи коробки шоколадних цукерок Cadbury та м'які іграшки від королівських шанувальників, які зібралися в Сандрінгемі різдвяним ранком, щоб привітати членів королівської родини.
Юний принц був одягнений у темне пальто, білу сорочку та темно-зелену краватку в смужку і був у штанах.
Нагадаємо, на службі також з'явилися його старший брат принц Джордж і сестра принцеса Шарлотта. Дев'ятирічна принцеса була одягнена в темно-зелене пальто, яке ідеально поєднувалося з луком її матері принцеси Кейт. Довге волосся дівчинки було зібрано ззаду бантом.
До речі, раніше ми показували, як цього року принцеса Уельська використовувала бант у своїх образах.
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