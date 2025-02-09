У пальті та вузьких джинсах: Меган Маркл сходила з чоловіком на хокей

Принц Гаррі та його дружина Меган відвідали хокейний матч у Ванкувері у межах Invictus Games 2025.

Герцог та герцогиня Сассекські відвідали гру НХЛ того ж дня, що і церемонію відкриття Invictus Games 2025 у суботу, 8 лютого.

Подружжя побувало на матчі між командами "Ванкувер Кенакс" — "Торонто Мейпл Ліфс". А принц Гаррі навіть зробив церемоніальне скидання шайби. Гру Меган і Гаррі дивилися з трибун стадіону "Роджерс-Арена".

Принц Гаррі та Меган Маркл у Ванкувері / Фото: Instagram Меган Маркл

Герцогиня обрала для цього виходу пальто від Givenchy, яке носила під час австралійського туру 2018 року, також вона була у чорному светрі з високою горловиною та вузьких чорних джинсах та взута у ботильйони Maison Valentino. У неї було розпущене волосся, і вона йшла за руку з чоловіком.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Ванкувері / Фото: Instagram Меган Маркл

Всупереч чуткам про розлучення пари, Гаррі і Меган здаються щасливими. Нагадаємо, під час самої церемонії Меган поцілувала свого принца на публіці.

Меган та Гаррі на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Ванкувері / Фото: Getty Images

Читайте також: