У пальті та з цікавими брошами: леді Амелія Віндзор на прогулянці в Челсі

28-річна Леді Амелія прогулювалася вулицею, одягнена у темно-синє довге пальто, чорні джинси-кльош, джемпер та взута в черевики на грубій підошві. На плечі дівчини висіла сумка-шопер, на голові були великі чорні навушники. На пальто Амелія прикріпила дві цікаві брошки – одна була у вигляді рожевої квітки, а інша – у вигляді маленького зеленого птаха.

У вухах Амелії Віндзор були золоті сережки, волосся вона зібрала в низький пучок і була зовсім без макіяжу на обличчі.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Дівчина давно не з'являлася у світському суспільстві та на якихось тусовках у Лондоні. Востаннє ми бачили її ще у грудні минулого року, коли Амелія відвідувала різдвяну вечірку у столиці.

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