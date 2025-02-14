У пальті та з гарними брошами: королева Камілла з чоловіком-королем з візитом в Мідлсбро

Король та королева відвідали Міжнародний центр Мідлсбро, щоб зустрітися з представниками місцевих громадських груп, волонтерських служб та співробітниками поліції, які працюють над зниженням рівня ножової злочинності у місті. Там Камілла вирішила зіграти партію у настільний теніс. Вона розповіла, що трохи грала "у юності".

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Подружжя тепло вітала публіка. Безліч доброзичливців розмахували прапорами, а король Чарльз III та його дружина підходили до людей, щоб привітатись з ними.

Овації для монаршої чети: Чарльз і Камілла відвідали Мідлсбро

Королева Камілла була у пальті з хутряними манжетами і пришпилила на груди брошку у вигляді метелика з діамантами і брошку зі сліпцем, що дісталася їй із приватної колекції покійної королеви Єлизавети II. Це брошка з жовтого золота з деталізованим зображенням сліпня із сапфірами та діамантами. У неї було бездоганне укладання та виразний макіяж на обличчі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув улюблене пальто верблюжого кольору, білу сорочку в тонку смужку і кумедну краватку з принтом у вигляді сов і котиків.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у День Валентина ми розповіли, де проходили перші побачення Чарльза та Камілли.

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