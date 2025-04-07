У пальті та з укладанням: який вигляд принцеса Маргарет мала під час вагітності

Принцеса Маргарет / © Getty Images

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Ми знайшли архівне фото принцеси, щоб показати, який вона мала вигляд під час однієї зі своїх вагітностей.

Принцеса була заміжня за британським фотографом Ентоні Армстронг-Джонсоном. Вони одружилися в травні 1960 року і в шлюбі у пари народилося двоє дітей - Девід Армстронг-Джонс, 2-й граф Сноудон і леді Сара Френсіс Елізабет Чатто.

Принцеса Маргарет / © Getty Images

На цьому фото принцеса Маргарет зазнімкована покидаючи виставку «Ідеальний дім» у виставковому центрі «Олімпія» в Лондоні, 10 березня 1964 року. Вона тоді була вагітна своєю другою дитиною - дочкою Сарою , яка з'явилася на світ через два місяці - 1 травня. На фото Маргарет одягнена у довге пальто, яке добре прикриває її живіт, у неї ідеальне укладання, а на руці маленька чорна сумка.

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До речі, принцеса Маргарет була заручена кілька разів. Ще до зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком Ентоні їй кілька разів пропонував вийти заміж представник британської знаті Біллі Воллес. І, кажуть, 1956 року принцеса навіть дала свою згоду, але заручини були розірвані ще до офіційного оголошення, через те, що Воллес розповів про стосунки з принцесою, поки був на Багамських островах. Принцеса Маргарет вперше підтвердила факт їхніх заручин лише 1977 року.

Принцеса Маргарет та її чоловік Тоні із сином Девідом / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет і Пітер Таунсенд / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press