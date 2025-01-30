У пальті та жакеті кольору лайма: стильна королева Летиція потрапила під приціл папараці

Королева Летиція та її секретарка були зазнімковані фотографами на вулицях Мадрида.

Королева Летиція та Марія Долорес Оканія прибули на зустріч Іспанської асоціації з боротьби з раком (AECC) у Мадриді. Зустріч була присвячена презентації основних проєктів AECC на 2025 рік та огляду інтенсивної діяльності, проведеної протягом 2024 року.

Королева обрала для виходу двобортний жакет Hugo Boss яскравого кольору лайма, який ідеально контрастував із її повністю чорним образом. Цей жакет Летиція вже носила 2024 року.

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Також королева одягла довге чорне пальто та широкі штани та зупинила свій вибір на чорних лоферах на платформі. В руках королеви була улюблена сумка Carolina Herrera. Волосся її було розпущене і сяяло на сонці, на обличчі – легкий денний макіяж, а що стосується прикрас, вона носила сережки з маленьким кольоровим камінням від бренду Singularu.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні чоловік королеви – король Філіп VI святкує 57-річчя. Ми зібрали для вас цікаві факти про короля Іспанії.

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