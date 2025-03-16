У пальті улюбленого бренду та з ідеальним укладанням: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом сходили на регбі

Принц та принцеса Уельські у суботу, 15 березня, відвідали матч з регбі в Уельсі.

Принц Вільям, покровитель Уельської регбійної спілки (WRU), і принцеса Кейт, покровителька Регбійного футбольного союзу (RFU) Англії, відвідали гру на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі, де вболівали кожен за свою команду.

Кейт та Вільям Уельські поспілкувалися з гравцями після матчу збірних Уельсу та Англії з футболу шести націй на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Associated Press

Кетрін приїхала на гру в темно-синьому двобортному пальті Alexander McQueen, під яке одягла темно-синій джемпер з високою горловиною, взула чорні чоботи замшеві Gianvito Rossi, а в руках несла маленьку чорну сумку Grace Han. У принцеси було розпущене і укладене красивими локонами волосся, вона зробила легкий макіяж очей і нанесла на губи натурального відтінку помаду. У вухах у принцеси були сережки-півкільця з лазуриту від Shyla London.

Принц і принцеса Уельські на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі, Уельс / Фото: Getty Images

Принц Вільям одягнув темно-синє пальто та штани до тону, був у білій сорочці та з червоною краваткою у білу смужку.

Принцеса Кейт у роздягальні після матчу Кубка шести націй Гіннеса 2025 між Уельсом та Англією на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Getty Images

Перед початком матчу пара зустрілася із травмованими гравцями, яких підтримує Welsh Rugby Charitable Trust, покровителем якого також є Вільям. Благодійна організація була заснована 1972 року як ресурс для спортсменів, які отримали серйозні травми під час гри в регбі в Уельсі та їхніх сімей.

Кейт та Вільям Уельські поспілкувалися з гравцями після матчу збірних Уельсу та Англії з футболу шести націй на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Associated Press

Судячи з фотографій, пара чудово провела час. А виграла матч, команда, покровителькою якої є принцеса Кетрін.

Кейт та Вільям Уельські поспілкувалися з гравцями після матчу збірних Уельсу та Англії з футболу шести націй на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям Уельські поспілкувалися з гравцями після матчу збірних Уельсу та Англії з футболу шести націй на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Associated Press

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