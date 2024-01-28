У пальті улюбленого кольору та з сумкою, як у принцеси Уельської: Зара Тіндалл на фестивалі у Челтнемі

42-річна дочка принцеси Анни є пристрасною шанувальницею бордового кольору, оскільки часто саме у Челтнемі з'являється у вбраннях цього відтінку.

Цього разу на Зарі Тіндалл було пальто від The Fold, під ним був темно-синій светр з високою горловиною, а талію вона підкреслила поясом. Обала Зара шкіряні чоботи Fairfax & Favor, а на голові у неї був капелюх зі стрічкою Somerset Millinery. Зара була в шкіряних рукавичках і в руках несла невелику сумку Aspinal of London (такі сумки любить принцеса Уельська).

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара багато усміхалася, а свій денний лук доповнила легким макіяжем та золотими сережками-кільцями у вухах. На пальті у Тіндалл була пришпилена брошка.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, яка стильна Зара Тіндалл у компанії чоловіка Майка приїжджала на прем'єру фільму у Лондоні.

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