У пальті в принт "гусяча лапка" та капелюсі: Зара Тіндалл на іподромі в Челтнемі

42-річна Зара Тіндал останнім часом захоплює своїм стилем. Цього разу, на жаль, фотографій на повний зріст Зари немає, але навіть на тому фото, яке є, що онучка королеви Єлизавети II має чудовий вигляд.

Зара з'явилася на іподромі в пальті в принт "гусяча лапка" від Rebecca Vallance, до якого підібрала синій капелюх зі стрічкою, зробила макіяж з блискучими тінями на повіках і одягла невеликі золоті сережки-кільця з білим камінням.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Племінниця короля Чарльза III була помічена у загоні на змаганнях у Глостерширі, спостерігаючи за "RoR" – парадом перепідготовки скакових коней разом із подругами Амандою Буш та Доллі Мод.

Раніше цього тижня Зара у чорній сукні, прикрашеній перлами, відвідувала фешнзахід у Лондоні.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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