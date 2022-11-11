У пальті в принт собачий зуб: кронпринцеса Вікторія демонструє новий осінній аутфіт на публіці

Шведський інститут міжнародних відносин — це некомерційна організація, місія якої полягає в розширенні знань про міжнародні відносини та питання політики безпеки.

Кронпринцеса Вікторія приїхала на зустріч, одягнена в коротке пальто в принт собачий зуб, під яким була чорна водолазка, а також одягла широкі чорні штани зі стрілками. Взута вона була в чорні гостроносі чоботи на підборах.

Свій осінній образ спадкоємиця шведського трону доповнила лаконічними сережками-кільцями з білого золота, ланцюгом на шиї, годинником на зап'ясті та каблучкою з камінням. Волосся зібрала в класичний низький пучок і зробила денний макіяж, трохи підкресливши вії.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Її чоловік Даніель був у кавовому теплому костюмі, під який одягнув вовняну водолазку і взув туфлі в тон.

Твідові жакети принцеса Вікторія дуже любить і часто виходить на публіку. В один із минулих виходів вона одягала сірий жакет зі спідницею-плісе, коли вони з чоловіком відвідували шведське місто Гетеборг.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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