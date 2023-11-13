У пальті в стилі мілітарі та сережках королеви Єлизавети II: принцеса Кейт на службі у Кенотафа

Принцеса Уельська приєдналася до членів королівської сім'ї, політиків, військовослужбовців та ветеранів, які зібралися в Лондоні, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув або постраждав під час війни у Неділю пам'яті.

Члени британської королівської родини відвідали Кенотаф на Вайтголл для покладання вінків та вшанування хвилиною мовчання з нагоди Дня пам'яті полеглих.

Королева Камілла та принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

На балконі над військовим меморіалом Кенотаф 41-річна принцеса Уельська посіла своє місце поряд з 76-річною королевою Каміллою, щоб спостерігати, як їхні чоловіки, 41-річний принц Вільям та 74-річний король Чарльз покладають вінки до меморіалу під час служби. Це щорічна церемонія, яка завжди проводиться у другі вихідні листопада. Вінки із яскраво-червоних маків використовують із 1921 року як символ пам'яті військовослужбовців, які загинули на війнах.

Служба у Кенотафа в Лондоні / Фото: Associated Press

Принцеса була в чорному пальті у стилі мілітарі від Catherine Walker & Co, на яке пришпилила гроно маків та значок Королівських ВПС. На голові у принцеси був крислатий капелюх Philip Treacy, а у вухах виблискували сережки королеви Єлизавети II з діамантами та перлами у вигляді листя. У покійної монархині була ще й брошка з цього ж комплекту, але Кейт її не стала одягати, оскільки це було б недоречно на цьому заході.

Принцеса зробила більш насиченим, ніж зазвичай макіяж очей і трохи акцент на губах. А волосся зібрала у гарний низький пучок.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Тим часом по інший бік Атлантики Меган Маркл і принц Гаррі минулого тижня взяли участь у заходах, присвячених Дню ветеранів, де герцогиня Сассекська встигла оконфузитися.

Служба у Кенотафа в Лондоні / Фото: Associated Press

Королева Камілла та принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

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