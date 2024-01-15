У пальті верблюжого кольору та квіткових сережках: королева Максима з чоловіком прибула на прийом

Король Віллем-Олександр та королева Максима прибули до Королівського палацу на традиційний новорічний прийом, на якому королівське подружжя прийме кілька сотень гостей з-поміж політиків та державного управління, а також з різних верств голландського суспільства.

Максима з'явилася цього дня на публіці у пудровій водолазці, поверх якої була сорочка до тону та зверху пальто верблюжого кольору. Королева розпустила волосся і зробила денний макіяж трохи виразніше підкресливши очі, у вухах у неї були квіткові сережки з кольоровим камінням.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та зі строкатою світлою краваткою. Вони махали людям, котрі зібралися біля палацу.

Нагадаємо, нещодавно пресу сколихнула новина про старшу дочку королівського подружжя – спадкову принцесу Катарину-Амалію. Дівчині приписують роман і заскочили з хлопцем.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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