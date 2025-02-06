У пальті верблюжого кольору: принцеса Анна здійснила візит до госпіталя в Брістолі

Королівська принцеса Анна вирушила до Брістоля, щоб відвідати лікарню, де вона проходила лікування після нещасного випадку торік.

Її Високість прибула сьогодні до лікарні Саутмід і зустрілася з командою, відповідальною за її лікування. Анна була одягнена в пальто верблюжого кольору, у неї на шиї була хустка, а взула принцеса високі шкіряні чоботи на невисоких стійких підборах. На плечі у Анни була сумка, у вухах – невеликі золоті сережки, а на пальті пришпилена золота брошка. Сестра короля Чарльза зробила свою фірмову зачіску "вулик" і легкий макіяж.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Торік у червні, нагадаємо, принцесу Анну терміново доправили до лікарні Саутмід після інциденту, коли під час прогулянки її маєтком Гаткомб-Парк у Глостерширі її збив кінь. Лікарі діагностували у неї струс мозку і травму голови. В лікарні тоді Анна провела п'ять днів. А нещодавно під час публічного виходу принцеса вперше розповіла, як пережила струс мозку.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Сьогодні Анна відвідала відділення інтенсивної терапії, а також послухала розповіді персоналу про виконану ними роботу. Потім вона оглянула майданчик вертольота санітарної авіації та сад для персоналу.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Лікарня Southmead входить до складу North Bristol NHS Trust, одного з найбільших лікарняних фондів у Великій Британії, в якому працюють понад 13 000 співробітників. А головній будівлі лікарні 2024 року виповнилося 10 років.

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