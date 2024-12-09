У пальті верблюжого кольору та кросівках: королева Максима з чоловіком-королем приїхала підтримати жертв трагедії у Гаазі

Король і королева Нідерландів відвідали зону лиха в районі Тарвекамп у Гаазі, де шестеро людей загинули внаслідок вибуху в житловому будинку минулої суботи.

Королева Максима і король Віллем-Олександр прибули на місце трагедії, яка забрала життя щонайменше шістьох людей. Королева Максима мала похмурий вигляд, оглядаючи завали разом із своїм чоловіком, групою пожежників та інших офіційних осіб.

Королева була в пальті верблюжого кольору, під яким був загорнутий теплий бежевий шарф, також вона одягла штани зі стрілками і взула кросівки.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Монарша пара після візиту поспілкувалася з пресою. Король Віллем-Олександр описав свій стан як "повне потрясіння" після трагедії.

"Це за межею уяви. Ви стежите за тим, що відбувається щохвилини, але коли ви бачите місце, вплив вибуху на ці будівлі, всіх цих людей там, я тремчу, коли думаю про це", — сказав він, цитує його слова Daily Mail.

Члени королівської родини Нідерландів також заявили журналістам: "Наші думки із постраждалими".

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королівське подружжя поспілкувалося з поліцією та пожежниками, після чого вирушило на зустріч із мешканцями та близькими жертв.

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