У пальті верблюжого кольору та за руку з чоловіком: гарна принцеса Беатріс приїхала на перегони

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали третій день кінних перегонів у Челтнемі.

Третій день отримав назву "Четвер Святого Патріка". 35-річна Беатріс одягла цього дня вовняне пальто верблюжого кольору від бренду The Fold London з поясом на талії, а до нього підібрала обідок з твіду Emily-London, чорну водолазку та чорні ботильйони на підборах, а в руках тримала сумку від Saint Laurent. У Беа було розпущене волосся, а на обличчі — дуже легкий макіяж.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо одягнув коричневий картатий костюм, білу сорочку та темно-бордову краватку. Він був у сірому головному уборі та в сірому вовняному пальті, а взутий — у темно-коричневі туфлі із замші.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Едо та Беатріс йшли, тримаючись за руки та усміхаючись, коли їх фотографували на заході.

Днем раніше перегони в Челтнемі відвідувала молодша сестра Беатріс — принцеса Євгенія зі своїм чоловіком Джеком.

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек, Зара Тіндалл та її чоловік Майк / Фото: Getty Images

Цього дня змагання також відвідала королівська принцеса Анна. Вона приїхала у смарагдовому пальті та капелюсі в тон.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше ми розповідали, як сестра короля Чарльза знехтувала протоколом щодо його дружини — королеви Камілли.

Читайте також: