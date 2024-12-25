У пальті верблюжого кольору: вагітна принцеса Беатріс сходила із сім'єю на різдвяну службу

Принцеса Беатріс також із сім'єю цього року приїхала до Сандрінгема, хоча мала проводити свята в зовсім іншому місці.

Через вагітність принцесі Йоркській заборонили перельоти, тому вона змушена була відмовитися від ідеї провести Різдво з сім'єю свого чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці за рекомендацією лікарів.

Принцеса Беатріс приїхала до Сандрінгема і сьогодні була помічена дорогою до церкви Святої Марії Магдалини. Разом з нею був чоловік Едоардо, а також їхній син Крістофер (для Беатріс він не рідний син). Молодшу дочку Сієнну пара не взяла з собою на службу до церкви, бо вона ще надто маленька.

Вагітна другою дитиною Беатріс з'явилася на публіці в пальті верблюжого кольору з поясом, високих замшевих чоботях, одягла рукавички і тримала в руках клатч зі зміїної шкіри. На голові у неї був зелено-болотяний обідок, оздоблений квітами. Принцеса зробила лаконічний макіяж, одягла сережки з камінням та розпустила волосся. Її чоловік Едоардо був у темному костюмі, білій сорочці та з краваткою до тону обідку принцеси. А його син Крістофер був у сірому пальті із зеленим коміром та синіх штанях, а взутий у сині замшеві туфлі.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та сином Крістофером / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія, молодша сестра Беатріс, цього року не приїхала до Сандрінгема. Вона проводить Різдво з мамою Сарою Йоркською і батьком принцом Ендрю, які не приїхали до Норфолка через скандал, що нещодавно сплив.

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