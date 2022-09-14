У пальті від Givenchy та сережках подарованих Єлизаветою II: Меган Макл вшанувала пам'ять королеви

Королева померла у віці 96 років 8 вересня. Сьогодні в Лондоні відбулася траурна служба за участю її рідних.

14 вересня труна королеви Єлизавети II востаннє залишила Букінгемський палац, на лафеті її перевезли до Вестмінстер-голу, де вона пробуде чотири дні.

У траурній процесії брали участь усі члени королівської родини — Чарльз III, йшов за труною разом зі своїми братами та сестрою, також їх супроводжували принци Вільям та Гаррі. Дружини принців — принцеса Уельська та герцогиня Сассекська їхали в автомобілях позаду.

Для жалобної церемонії герцогиня Сассекська одягла чорне пальто від французького Модного дому Givenchy, а також чорну сукню та замшеві туфлі-човники від Paul Andrew.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

Доповнили образ герцогині невеликий капелюшок-таблетка з вуаллю і сумка з короткою ручкою від бренду Loewe.

Принцеса Уельська Кейт, герцогиня Сассекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Прикрас Меган обрала мінімум, але дуже цінних. На дружині принца Гаррі були маленькі сережки з діамантом та невеликою перлиною, які їй 2018 року подарувала Єлизавета ІІ. А ось на руці у неї був золотий браслет The Love Bracelet від Cartier.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

Після завершення служби Меган зробила останній реверанс королеві Єлизаветі II, а потім разом із Гаррі залишила Вестмінстер-гол тримавшись за руки.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кейт, принц Вільян, герцогиня Сасекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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