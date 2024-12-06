У пальті винного кольору: вагітна принцеса Беатріс із чоловіком та сином приїхала на концерт до Кейт Міддлтон

Принцеса Беатріс, яка зараз вагітна другою дитиною, прибула до Вестмінстерського абатства разом з чоловіком. Вона обрала для виходу на святковий захід довге пальто насиченого винного кольору, під яке вдягла бордову сукню міді в принт і підібрала замшеві туфлі-човники на підборах. У руках принцеса тримала сумку Hat Box із бордової крокодилячої шкіри від Aspinal of London, її ж Беа брала на концерт кілька років тому.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Принцеса зробила вечірній макіяж і гарне укладання хвилями, а у вухах у неї були мініатюрні золоті сережки-кільця. Її чоловік Едоардо був у синьому костюмі, білій сорочці та зі світлою краваткою.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці із сином Крістофером / Фото: Getty Images

Разом з ними був їхній син Крістофер, який є пасинком для Беатріс. Подружжя бере з собою хлопчика на кожен концерт "Разом на Різдво" до Вестмінстерського абатства, а от доньку Сієнну поки що широкому загалу не показують.

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