У пальті вишневого кольору і на шпильках: Джилл Байден на Південній галявині Білого дому

Перша леді для перельоту обрала елегантний образ.
Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден Південною галявиною поверталися ввечері до Білого дому після вікенду у Делавері після візиту до Ірландії та Північної Ірландії.
Перша леді була одягнена у двобортне пальто вишневого кольору, з-під якого визирало світла блузка і чорні прямі штани.
По газону Джилл пройшлася у чорних туфлях на шпильках.
У місіс Байден була зачіска з локонами і макіяж із акцентом на густих віях.
Президент був одягнений у чорний костюм, світлу сорочку і чорні туфлі.
Нагадаємо, Джилл Байден на святкуванні Великодня у Білому домі разом зі своїм 3-річним онуком прочитала дітям книжку.
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