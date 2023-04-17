У пальті вишневого кольору і на шпильках: Джилл Байден на Південній галявині Білого дому

Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден Південною галявиною поверталися ввечері до Білого дому після вікенду у Делавері після візиту до Ірландії та Північної Ірландії.

Перша леді була одягнена у двобортне пальто вишневого кольору, з-під якого визирало світла блузка і чорні прямі штани.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

По газону Джилл пройшлася у чорних туфлях на шпильках.

У місіс Байден була зачіска з локонами і макіяж із акцентом на густих віях.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у чорний костюм, світлу сорочку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Джилл Байден на святкуванні Великодня у Білому домі разом зі своїм 3-річним онуком прочитала дітям книжку.

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