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У пальті вишневого кольору і на шпильках: Джилл Байден на Південній галявині Білого дому

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У пальті вишневого кольору і на шпильках: Джилл Байден на Південній галявині Білого дому

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді для перельоту обрала елегантний образ.

Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден Південною галявиною поверталися ввечері до Білого дому після вікенду у Делавері після візиту до Ірландії та Північної Ірландії.

Перша леді була одягнена у двобортне пальто вишневого кольору, з-під якого визирало світла блузка і чорні прямі штани.

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press
Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

По газону Джилл пройшлася у чорних туфлях на шпильках.

У місіс Байден була зачіска з локонами і макіяж із акцентом на густих віях.

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press
Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у чорний костюм, світлу сорочку і чорні туфлі.

Нагадаємо, Джилл Байден на святкуванні Великодня у Білому домі разом зі своїм 3-річним онуком прочитала дітям книжку.

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Дата публікації
Перегляди
604
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