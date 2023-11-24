У пальті, як у Чарльза: принцеса Кейт здивувала вибором лука для нового виходу

Принцеса Уельська відвідала сьогодні центр раннього дитинства у Барнеті на півночі Лондона.

Центр раннього дитинства Королівського фонду підтримує сім'ї з маленькими дітьми напередодні Різдва. Sebby's Corner була заснована в січні 2021 року і надає товари нужденним сім'ям у Барнеті, Гартфордширі та Лондоні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

41-річна принцеса приїхала на зустріч у пальті верблюжого кольору з ґудзиками та поясом на талії, одягла чорну водолазку та темну спідницю із поясом зі шкіри крокодила від Polo Ralph Lauren.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Взула принцеса замшеві чоботи на підборах Gianvito Rossi. До речі, у короля Чарльза теж є таке улюблене пальто, можливо вибір Кейт цього дня — це реверанс у бік монарха.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Волосся Кейт було традиційно укладено красивими локонами, а макіяж на обличчі мав натуральний вигляд. Принцеса одягла золоті невеликі сережки з підвісками Missoma Jewellery, а її нігті були нафарбовані напівпрозорим лаком.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Уельська в яскравому костюмі та сережках свекрухи виступила на симпозіумі, який був організований Центром раннього дитинства Королівського фонду.

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