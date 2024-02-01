У пальті, як у Меган: королева Камілла зачарувала гарним образом під час виходу у світ

Королева Камілла відвідала черговий захід, поки король Чарльз III відновлюється після операції, проведеній йому на простаті.

Її Величність побувала на святкуванні 850-річчя Фонду Святого Іоанна, де вона поговорила з жителями Фонду в каплиці Святого Михайла, перед святковою службою в Батському абатстві в Баті.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла одягла цього дня коричневе пальто від Max Mara з поясом на талії, у ньому королева з'явилася на службі у Сандрінгемі під час зимових канікул у січні 2023 року. В руках вона несла клатч від Launer (улюбленого бренду сумок королеви Єлизавети II ), взула коричневі високі чоботи із замші і строкату хустку зав'язала на шию. Схоже пальто, до речі, є й у герцогині Сассекської Меган.

Королева Камілла та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Зачіска у королеви була класичною, як і макіяж. Вона усміхалася і була у чудовому настрої.

Камілла стала покровителькою Фонду Святого Іоанна 2009 року. Він був заснований як притулок, який надає підтримку людям похилого віку, а також працює з дітьми, щоб забезпечити їм найкращий початок життя.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора королева Камілла під час відвідування Maggie's Royal Free, куди Її Величність приїхала, щоб офіційно відкрити новий центр підтримки онкологічним хворим та їхнім родинам у Лондоні, розповіла, як почувається король Чарльз III після проведеної йому операції на простаті.

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