У пальті, як у Меган: королева Камілла зачарувала гарним образом під час виходу у світ

Королева Камілла відвідала черговий захід, поки король Чарльз III відновлюється після операції, проведеній йому на простаті.
Її Величність побувала на святкуванні 850-річчя Фонду Святого Іоанна, де вона поговорила з жителями Фонду в каплиці Святого Михайла, перед святковою службою в Батському абатстві в Баті.
Королева Камілла одягла цього дня коричневе пальто від Max Mara з поясом на талії, у ньому королева з'явилася на службі у Сандрінгемі під час зимових канікул у січні 2023 року. В руках вона несла клатч від Launer (улюбленого бренду сумок королеви Єлизавети II ), взула коричневі високі чоботи із замші і строкату хустку зав'язала на шию. Схоже пальто, до речі, є й у герцогині Сассекської Меган.
Зачіска у королеви була класичною, як і макіяж. Вона усміхалася і була у чудовому настрої.
Камілла стала покровителькою Фонду Святого Іоанна 2009 року. Він був заснований як притулок, який надає підтримку людям похилого віку, а також працює з дітьми, щоб забезпечити їм найкращий початок життя.
Нагадаємо, вчора королева Камілла під час відвідування Maggie's Royal Free, куди Її Величність приїхала, щоб офіційно відкрити новий центр підтримки онкологічним хворим та їхнім родинам у Лондоні, розповіла, як почувається король Чарльз III після проведеної йому операції на простаті.
Читайте також: