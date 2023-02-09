У пальті, якому 12 років: принцеса Кейт вміє надати старим речам нового вигляду

Принц і принцеса Уельські приїхали до Корнуолла, де відвідали Національний морський музей у Фалмуті.

Це перший офіційний візит подружжя після того, як вони стали носити титули герцога та герцогині Корнуольських. Раніше цей титул носила дружина короля Чарльза III Камілла.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

На публіці 41-річна принцеса з'явилася в коричневому пальті від Hobbs вартістю 724 долари, яке на диво схоже на інше коричневе пальто Hobbs, яке вона носила 11 років тому.

Королівські шанувальники впевнені, що це сучасна та нова версія пальта Celeste 2011 року у кольорі Chestnut Brown, пише express.co.uk. Пальто теплого коричневого кольору довжиною до колін із легкою спідницею-трапецією. Виготовлено із вовняної тканини каштанового кольору.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Оригінальне пальто Hobbs Celeste стало частиною зимової колекції лейбла 2011 року, і Кейт одягала його кілька разів протягом багатьох років, адаптуючи його для різних випадків за допомогою аксесуарів. Наприклад, з'являлася у пальті з хутряним коміром на різдвяній службі у Сандрінгемі 2016 року.

Кейт і Вільям з дітьми в Сандрінгем, Різдво 2016 року / Фото: Associated Press

Під пальто принцеса одягла трикотажну сукню-міді кольору стиглої вишні з широким поясом із крокодилячої шкіри та високим коміром. А доповнила лук коричневими чоботами із замші до колін від Gianvito Rossi на підборах.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

У Кейт був легкий денний макіяж і гарне укладання хвилями, нігті були не нафарбовані, а на пальці виднівся пластир. Відомо, що Кетрін часто готує з дітьми і, мабуть, знову поранилася в процесі приготування якоїсь страви.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принц Вільям був у темному джемпері та сірому піджаку, штанях та світлій сорочці, а також із краваткою. І взутий у свої улюблені замшеві черевики. Після візиту до Національного морського музею Корнуолла пара вирушила до місцевого громадського центру.

Читайте також: