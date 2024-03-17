У пальті, якому 27 років: принцеса Анна у яскравому аутфіті з'явилася на фестивалі

Королівська принцеса Анна не пропустила і четвертий день кінного фестивалю Челтнема, який проходив на іподромі Челтнема.

Четвертий день – це "День золотого кубка" Челтнемського фестивалю.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

73-річна королівська особа мала незвично яскравий вигляд у червоному довгому пальті, яке, як виявилося, вона вперше одягла 27 років тому. У ньому принцеса вперше з'явилася під час відвідин зоологічного парку Марвелл у Гемпширі у травні 1997 року.

Принцеса Анна під час відвідування зоологічного парку Марвелл у Гемпширі у травні 1997 року / Фото: Getty Images

Також минулого місяця принцеса одягала це пальто під час візиту до казарм Святого Георгія. Королівська принцеса дуже дбайливо ставиться до одягу і часто з'являється на публіці у старих речах. Як і її старший брат король Чарльз, Анна піклується про навколишнє середовище та екологію.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

У Челтнемі Її Високість доповнила лук хутряною шапкою, до якої прикріпила золоту брошку у вигляді коня, хусткою на шиї, золотим ланцюжком з каменем та сережками з перлами. Вона була в коричневих рукавичках і з парасолькою тростиною в руках. А ось зачіска у принцеси була така сама, яку вона носила і 27 років тому.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На кінному фестивалі принцеса з'являлася й у попередні дні. Ми бачили її образ у смарагдовому пальті, а також у бежевому.

Ендрю Паркер-Боулз та принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Також фестиваль активно відвідувала донька принцеси і теж колишня вершниця – Зара Тіндалл. Її образи ми вам показували раніше.

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